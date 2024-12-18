北市抽驗批發市場蔬果 小白菜等3品項超標多

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（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市市場處今天表示，抽驗批發市場蔬果的農藥殘留共134件違規超標，銷毀約2.1萬公斤，超標品項以小白菜、油菜、辣椒最多，因油菜及辣椒屬容易農藥殘留的蔬果，小白菜則是蟲多。

北市府市場處發布新聞資料指出，北市第一和第二果菜批發市場是由市府委託台北農產公司經營管理，為維護民眾食用生鮮蔬果安全，每天都會抽驗進場拍賣果菜的農藥殘留情況，並於拍賣前完成判定檢驗結果。

市場處表示，11月共抽驗批發市場內的1249件蔬果，其中有134件不符合規定，銷毀重量計2萬1528公斤，主要不合格品項為油菜、小白菜及辣椒。

市場處指出，因辣椒及油菜是容易有農藥殘留的品項，而屬於十字花科的小白菜，蟲本來就多，所以特別加強檢驗，進而造成不合格品項增加。

市場處表示，此次進入批發市場的果菜經抽驗不合格，北農已禁止此批貨交易，並暫停當天供應人其餘供應代號的同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後，才能拍賣。

市場處指出，如檢驗不合格的蔬果會報廢銷毀，並依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定停止其供應。

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市場處表示，每年皆有補助北農購買檢驗耗材，預計檢驗量能達約1萬4000件，盼防堵農藥超標的農產品流入市面，且北農除加強檢驗不合格品項，並把結果同時通知當地縣市政府、農政主管機關，輔導源頭用藥。

此外，每年11月至隔年5月是彩色甜椒的主要產季，台灣產區分布在南投縣、雲林縣和嘉義縣，彩色甜椒是營養豐富的蔬菜，民眾選購時，應挑選蒂頭和果柄翠綠、果皮光澤亮麗、果形端正，才能吃到最原始的風味。（編輯：張銘坤）1131218