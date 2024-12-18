新竹縣府導入AI機器人 竹北戶政所智慧化服務

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（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）新竹縣政府今天表示，在竹北戶政事務所導入AI機器人，可提供語音、即時諮詢查閱等服務，盼透過科技輔助，加速解決民眾問題，也提升戶所的行政效能及服務品質。

新竹縣政府今天正式亮相AI機器人並舉辦記者會，縣長楊文科出席表示，竹縣打造引進先進智慧AI服務測試，在竹北戶政事務所導入AI機器人，可提供文字、語音、即時諮詢查閱服務，打造智慧化的服務。

楊文科表示，竹北市人口成長快速，今年11月底人口數已達21萬9334人，每天到竹北戶政事務所洽公民眾超過800人，但現場工作人員少且工作業務繁多。

他說，考量竹北市業務及服務需求量大，民政處採取用科技輔助工作，導入AI機器人服務，將可協助服務台人員，解決民眾第一線的例行性問題。

楊文科表示，此外竹北有許多新住民等族群，服務台人員不一定都有流利的外語溝通能力，此時AI機器人能發揮功用，協助語言溝通，提升戶所的行政效能及服務品質。

民政處長陳建淳表示，透過引進AI人工智慧技術應用於戶政業務，創造新竹縣戶政為民服務亮點及多元化，協助解決民眾疑問，降低服務台壓力，提升戶所服務效能及服務品質。（編輯：李錫璋）1131218