華信和東基打造虛擬客艙 讓台東偏鄉長者重溫搭機夢

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）華信航空與台東基督教醫院一粒麥子基金會合作，今天在迦南護理之家打造虛擬座艙，機師、空服員為偏鄉行動不便長輩提供客艙服務，重溫搭機夢，有人首次體驗搭機相當感動。

「歡迎登機」、「麻煩5B位置」，今天上午華信航空「職工愛心社」男女空服員在虛擬座艙前的登機門，親切服務約50名來自偏鄉、行動不便的長輩登機。大家就位後，機長廣播歡迎大家，並且說明今天的旅程和目前氣候狀況。

接著空服員在走道上示範救生衣穿著，安全帶使用，提醒注意事項，當飛機起飛後發給乘客餐點。

華信航空公關室主任黃尤欗表示，公司成立來，無論空、地勤人員皆以親切的熱誠，提供旅客最溫馨貼心的服務，更將這份服務熱情從空中延伸到地面，由空、地勤同仁共同義務組成「愛心社」團隊，利用空餘時間將愛心送到全國最需要愛的每一角落。

她表示，去年首度到台東舉辦虛擬客艙之旅，陪伴失能或失智長者提前歡度耶誕，讓長者們體驗或回憶搭乘飛機的美好時光，帶來溫馨歡樂的模擬客艙體驗，有長輩當場感動得落淚，因此今年再度到台東服務去年沒有搭到長輩。

東基公益總執行長呂信雄代表基金會感謝華信航空及職工愛心社對台東失能者或失智長輩的關心。

約50名長輩，多半搭過飛機，感謝基督教醫院和華信，讓他們重溫搭飛機的感覺；也有從未搭過的長輩，感謝讓他們有機會體驗搭飛機。（編輯：李淑華）1131219