台南搖滾耶誕演唱會 晚間逐步交管周邊

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（中央社記者張榮祥台南20日電）迎接2025年，台南耶誕跨年系列首場演唱會，明晚在永華市政中心西側廣場登場，警方今晚8時起逐步對周邊區域交通管制，直至22日0時。

2025台南搖滾耶誕演唱會明晚將在永華市政中心西側廣場登場，警方將動員89名警力、40名義交，對演唱會周邊交管，提醒民眾出行應預先規劃行車路線，避開易塞車路段。

台南市警局第四分局今天指出，今晚8時至22日0時，東西南榕大道、南島路（建平路至中華西路）、建平路（府前路至永華路）及府前路南側（建平路至府前四街）路邊停車格禁止停車。

同時府前路南側（建平路至中華西路）、建平路東側（府前路至永華路）、永華路北側（西南榕大道至建平路）及南島路兩側（中華西路至東南榕大道）人行道禁止停放機車。

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21日下午1時至晚上11時，東西南榕大道、建平路（府前路至永華路）及府前路（建平路至府前四街）東向車道等路段，將實施道路全線雙向封閉管制，預估車流將湧入永華路、府前路及中華西路周邊，屆時將依車流量機動調整號誌時制，來往東西兩地應提前改道行駛健康路、民權路及和緯路，南北向車流應選擇金華路。

此外，市府於建平三街空地設置臨時停車場，也可使用正生公園地下停車場或生活美學館停車場等，再步行至現場，或搭乘大眾運輸工具。市府也安排免費接駁專車，當天下午5時30分至晚上11時可從台南火車站搭車前往會場，每15分鐘發車1班。（編輯：孫承武）1131220