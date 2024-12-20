高雄12/26停水10至15小時 22萬戶受影響

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（中央社記者張已亷高雄20日電）台水公司表示，因高雄拷潭淨水場辦理電氣設備檢驗及管線維修三合一工程，鳳山等區26日用水將受影響，總計停水19萬戶、壓降3萬戶，影響22萬戶用水，請民眾儲水備用。

台水公司今天透過新聞稿指出，依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，每年需辦理停電檢驗。拷潭淨水場須停水辦理電檢以提升設備穩定度，另為避免重複停水造成民眾用水不便，同時間進行「新庄橋修漏工程」及「會結原水管修漏工程」管線維修工作，受影響民眾請提前儲水備用。

根據台水公司資料，預計12月26日上午9時至晚上7時停水10小時，管末高地區自上午9時至隔天凌晨零時停水15小時，總計停水19萬戶、壓降3萬戶，影響22萬戶用水。

此次公告停水區域包括林園區全區，大寮區內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮里。

鳳山區埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠、北門里（鐵路以南）。

小港區桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明（工業用除外）、店鎮（沿海路以東、工業用除外）、二苓（沿海路以東）、大苓（沿海路以東）、坪頂、大坪里（舊部落）。

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水壓降低區域包括鳳山區文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠、北門里（鐵路以北）。管末高地區包括林園區林家、中門里；小港區孔宅（旭日街一帶）、高松及松山（松美路一帶）、店鎮里（紹興街及長興街與江山街一帶）。

至於鳳山水庫供給工業區不受影響，包括臨海產業園區、林園產業園區、和發產業園區大發基地不受影響。（編輯：郭諭儒）1131220