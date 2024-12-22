基隆市立游泳池修繕 估114年6月開工

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆市政府獲中央補助斥資新台幣1300萬元，修繕有44年歷史的市立游泳池，現正準備規劃設計勞務招標文件，預計明年6月初開工、年底完成。

位於信二路的基隆市立游泳池，於民國69年3月完工啟用，許多設施已老舊，市府向教育部體育署爭取「基隆市立游泳池設施更新整建工程」經費，獲體育署同意補助780萬元，而市府配合款520萬元，也已獲得議會審查，同意先行墊付。

基隆市立體育場場長林柏樹今天表示，此次工程包含泳池周邊修繕、池壁玻璃窗拆除封閉及補強、池體外牆裂縫修補、看台和結構修繕、1樓迴廊欄杆修繕及冷氣冷卻水塔遷移等項目。

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林柏樹說，市府現正準備規劃設計勞務招標文件，擬採評審方式，預計明年1月底前完成，簽訂勞務契約後，明年4月底完成設計，至於工程部分，預計明年5月15日前完成訂約，明年6月初開工，工期至明年10月底，竣工後，辦理驗收及結算付款等程序，預計明年底完成。

林柏樹表示，這次修繕工程雖非泳池池體，但若施工動線會影響入場民眾，會盡量安排在每週一休館時施作，原則上不會影響市立泳池正常開放使用。（編輯：方沛清）1131222