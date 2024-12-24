高虹安未出席施政2週年活動 邱臣遠：不想模糊焦點

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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）新竹市府今天舉辦施政2週年感恩記者會，昨天有媒體報導指新竹市長高虹安（涉案，停職中）將出席。代理市長邱臣遠說，高虹安不想模糊焦點，因此婉拒邀請。

「新竹市政府市政團隊施政兩周年感恩記者會」今天在新竹市府大禮堂舉行，由邱臣遠上台簡報說明施政成果，包括推動路平專案、汰換LED路燈、市區污水下水道接管工程等，也減債新台幣40億元。

有關「自由時報」昨天報導稱高虹安今天可能出席市府施政2週年感恩記者會，邱臣遠會後接受媒體聯訪表示，他與高虹安是好朋友，一直保持聯繫，此次確實有邀請高虹安，但高虹安認為是施政成果記者會，不希望模糊焦點，因此婉拒。

民進黨新竹市議員劉崇顯向中央社記者表示，邱臣遠今天簡報內容與日前在新竹市議會的施政報告內容大同小異，細數許多建設都是延續前朝的努力，卻沒有著墨未來重大建設的規劃，了無新意、令人失望。

時代力量竹市議員林彥甫指出，高虹安提出的青年租金加碼補助執行率低、凍卵補助也因申請量少被議會刪減預算，連新竹市立棒球場改善都原地踏步，高虹安戀棧權位、堅持不辭職，頻繁出席地方活動，邱臣遠因代理身分缺乏對城市的願景和長遠規劃，各項施政牛步非市民之福。

國民黨竹市議員吳旭豐說，現任市府團隊重視污水下水道接管、路燈汰換等基礎設施更新，希望市府不用一昧追求光鮮亮麗活動，針對部分前朝留下的工程仍應負責任解決問題。

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民眾黨竹市議員宋品瑩說，市府近2年陸續實現高虹安政見，包括東區慈雲路空橋已動工，多所學校校舍與通學步道陸續施作，學區劃分問題也逐步解決，盼未來能持續針對交通問題提出改善規劃。

發起罷免新竹市長高虹安行動的團隊成員CY接受媒體電訪表示，停職中的高虹安近日仍出席許多活動，不少市民對現任市府施政感到不滿，罷免行動持續進行，目前連署書已達1867份，第一階段門檻為3547份。（編輯：李錫璋）1131224