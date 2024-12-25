加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獨家／Uber Eats併foodpanda競爭疑慮大 公平會禁止
首頁 / 地方

周春米就職2週年化身托嬰助手 3育政策要做神隊友

2024/12/25 12:02（12/25 12:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣長周春米（後）就職滿2週年，25日到萬丹鄉公托中心擔任一日托嬰助手，為孩子們講述童書。中央社記者李卉婷攝 113年12月25日
屏東縣長周春米（後）就職滿2週年，25日到萬丹鄉公托中心擔任一日托嬰助手，為孩子們講述童書。中央社記者李卉婷攝 113年12月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東縣長周春米就職滿2週年，今天到萬丹鄉公托中心擔任1日托嬰助手，細數生育津貼加碼、公共托育倍增、學前教育優化3育政策，強調會做好後盾，讓民眾安心增產拚事業。

逢耶誕節，萬丹鄉公托中心一早洋溢溫馨氛圍，周春米穿上圍兜，化身托嬰中心助手，為孩子們講述童書、陪伴幼兒及協助餵牛奶，了解托嬰照顧員工作需要滿滿愛心與耐心，深刻體會其重要性與辛勞。

周春米會中表示，2年前就任屏東縣長時最常被媒體問到「上任後最想優先推動的政策是什麼？」其實從宣誓就職開始，屏東各項建設與照顧就全面啟動，其中除了力拚在百日內成立長照處，年輕人是社會及產業重要棟梁，擔負著就業創業，成家後還有生兒育女壓力，對年輕人照顧更是責無旁貸。

而在高鐵確定延伸屏東及高鐵特定區啟動開發後，屏東即將成為南台灣科技S廊道之一，未來將吸引更多人口進駐屏東，縣府需打造友善育兒環境，讓年輕人可以在屏東安心成家立業。

周春米提及，在既有社福基礎上更加細膩規劃及貼近民眾需求。去年發放生育津貼每名新生兒新台幣2萬元，已連續2年出生人口數呈現正成長，顯見友善生育政策初步成效，明年1月1日起，第2名以上新生兒生育津貼再加碼1萬元，調升為3萬元。

公共托育部分。周春米提及，目前有8家公設民營托嬰中心，提供172名幼兒托育，未來規劃再增17家，可增加收托767名幼兒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

為無縫銜接滿2歲幼兒就學需求，學前教育也加速提升2歲至未滿3歲公共化教保服務供應量，民國113年度增加12班120名幼兒，114年度預定增加4班32名幼兒，增加2歲專班供應量；同時，屏東非營利幼兒園24間，間數為六都以外全國第2，提供2029名幼兒優質教育，私立幼兒園申請準公共化的比率高達79.67%。

周春米強調，將持續投入資源，建構安心生育、托育與教育環境，一起照顧好小寶貝。（編輯：謝雅竹）1131225

屏東縣長周春米（左）就職滿2週年，25到萬丹鄉公托中心擔任一日托嬰助手，穿上圍裙並協助餵奶。中央社記者李卉婷攝 113年12月25日
屏東縣長周春米（左）就職滿2週年，25到萬丹鄉公托中心擔任一日托嬰助手，穿上圍裙並協助餵奶。中央社記者李卉婷攝 113年12月25日
屏東縣長周春米（圖）25日就職滿2週年，舉行記者會細數生育津貼加碼、公共托育倍增、學前教育優化3育政策，強調將打造友善育兒環境，讓年輕人可以在屏東安心成家立業。中央社記者李卉婷攝 113年12月25日
屏東縣長周春米（圖）25日就職滿2週年，舉行記者會細數生育津貼加碼、公共托育倍增、學前教育優化3育政策，強調將打造友善育兒環境，讓年輕人可以在屏東安心成家立業。中央社記者李卉婷攝 113年12月25日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：