周春米就職2週年化身托嬰助手 3育政策要做神隊友

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東縣長周春米就職滿2週年，今天到萬丹鄉公托中心擔任1日托嬰助手，細數生育津貼加碼、公共托育倍增、學前教育優化3育政策，強調會做好後盾，讓民眾安心增產拚事業。

逢耶誕節，萬丹鄉公托中心一早洋溢溫馨氛圍，周春米穿上圍兜，化身托嬰中心助手，為孩子們講述童書、陪伴幼兒及協助餵牛奶，了解托嬰照顧員工作需要滿滿愛心與耐心，深刻體會其重要性與辛勞。

周春米會中表示，2年前就任屏東縣長時最常被媒體問到「上任後最想優先推動的政策是什麼？」其實從宣誓就職開始，屏東各項建設與照顧就全面啟動，其中除了力拚在百日內成立長照處，年輕人是社會及產業重要棟梁，擔負著就業創業，成家後還有生兒育女壓力，對年輕人照顧更是責無旁貸。

而在高鐵確定延伸屏東及高鐵特定區啟動開發後，屏東即將成為南台灣科技S廊道之一，未來將吸引更多人口進駐屏東，縣府需打造友善育兒環境，讓年輕人可以在屏東安心成家立業。

周春米提及，在既有社福基礎上更加細膩規劃及貼近民眾需求。去年發放生育津貼每名新生兒新台幣2萬元，已連續2年出生人口數呈現正成長，顯見友善生育政策初步成效，明年1月1日起，第2名以上新生兒生育津貼再加碼1萬元，調升為3萬元。

公共托育部分。周春米提及，目前有8家公設民營托嬰中心，提供172名幼兒托育，未來規劃再增17家，可增加收托767名幼兒。

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為無縫銜接滿2歲幼兒就學需求，學前教育也加速提升2歲至未滿3歲公共化教保服務供應量，民國113年度增加12班120名幼兒，114年度預定增加4班32名幼兒，增加2歲專班供應量；同時，屏東非營利幼兒園24間，間數為六都以外全國第2，提供2029名幼兒優質教育，私立幼兒園申請準公共化的比率高達79.67%。

周春米強調，將持續投入資源，建構安心生育、托育與教育環境，一起照顧好小寶貝。（編輯：謝雅竹）1131225

屏東縣長周春米（左）就職滿2週年，25到萬丹鄉公托中心擔任一日托嬰助手，穿上圍裙並協助餵奶。中央社記者李卉婷攝 113年12月25日