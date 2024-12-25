韓國羅PD攜手金大明走訪台南 大讚感性F型城市

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（中央社記者張榮祥台南25日電）韓國王牌製作人羅PD（羅暎錫）攜手韓劇「機智醫生生活」演員金大明，拍攝「跟著大明尋味－台灣篇」，第2集到訪台南，由金大明帶路走訪私房景點，大讚台南是感性F型城市。

台南市政府今天發布新聞稿指出，金大明曾多次造訪台灣，自曝拍攝「機智醫生生活」期間還偷偷跑到台灣，對台灣美食和人情味念念不忘，在「跟著大明尋味－台灣篇」更對台南讚不絕口，以韓國慶州作為比喻。

市府表示，節目製作團隊住宿台南文青飯店「友愛街旅館」，徒步走訪泉波冰淇淋、台南市美術館2館、饕公麻辣燙、神農街、林百貨、友愛市場等景點及餐廳，還前往亞洲50大最佳酒吧TCRC、赤崁中藥行等特色餐酒館。

羅PD和金大明穿梭於台南古色古香的巷弄中，金大明興奮地說，讓他想起初次到台南滿滿的安全感和愜意感，對慢活步調印象深刻。

影片播出後，掀起台韓民眾熱烈討論，韓國民眾留言：「曾在台南住過1個月，現在又開始想念台南了」、「可愛又漂亮的台南，下次去台灣一定要在台南待久一點」、「我媽媽去過台灣其他城市，說最喜歡台南，去台南真的不會後悔」、「下次一定要跟著大明路線玩台南」。

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台南市長黃偉哲表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，韓國旅客迅速成為台灣重要觀光客源之一，截至今年10月，韓國來台旅客人數78萬人次，位居第2。韓國文化體育觀光部調查，台灣在韓國人心目中是排名前5的海外旅遊目的地。

此外，市府也準備媽祖賜芙、熱蘭遮堡薯條、奇美鳳梨酥、柚花咖啡、安平蝦餅，以及玉井芒果乾、柴焙桂圓黑糖地瓜酥、台南椪餅、DoGa香酥脆椒、鹽水蜂炮籤詩牛軋糖共10種台南農特產及伴手禮送給製作團隊，歡迎羅PD和金大明再到台南玩。（編輯：張雅淨）1131225