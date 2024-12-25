新北指定元旦結婚生效日 民政局加碼好禮3選1

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（中央社記者趙敏雅新北25日電）新北市府指出，市民在12月27、30、31日登記結婚，並指定2025年元旦為結婚生效日，除有戶所賀禮，還可再獲傳奇助孕金鏟子、平安虎冰霸杯、Q版平安虎識別證卡套等好禮3選1。

新北市政府民政局今天表示，指定結婚生效日服務，只要在結婚登記日前3個工作天內到戶政事務所登記，並指定結婚登記生效日即可。

民政局指出，元旦（1月1日）、西洋情人節（2月14日）、5月20日（象徵520、我愛你）、七夕（農曆7月7日）、國慶日（10月10日）與11月11日（光棍節）等特殊節日登記結婚人數多，建議可使用指定結婚生效日服務避免久候。

對於戶所限量賀禮，民政局表示，蘆洲、鶯歌、汐止與五股戶所為新人準備碗筷等餐具類祝賀禮，象徵圓滿幸福、新婚快（筷）樂；泰山、瑞芳戶所準備喜米，祝福新人幸福「米」滿；樹林戶所的幸福調味禮盒，祝福新人「幸福調味、同甘共苦」。

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民政局指出，三峽、中和、林口戶所準備玻璃茶壺／杯組，祝福新人「囍事滿壺，幸福滿杯」；新莊、金山戶所贈送茶包；淡水、新店戶所以沐浴組祝福新人「永浴愛河」；板橋、及三重戶所準備愛情神燈，祝福元旦結婚新人一生「幸福明亮」。

另外，永和戶所挑選一式兩款「幸福1＋1」悠遊卡對組，卡片上有6種國家語言寫著「我愛你」；土城戶所準備幸福過好日萬年曆，祝福新人日日是好日、幸福萬年。（編輯：戴光育）1131225