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新北耶誕城28日辦跳蚤市場義賣 助舊愛喜迎重生

2024/12/27 18:58（12/27 19:06 更新）
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2024新北歡樂耶誕城即將進入尾聲，28日將舉辦跳蚤市場，知名樂團五月天並捐贈親筆簽名服飾（圖）義賣，所得將捐出做愛心。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月27日
2024新北歡樂耶誕城即將進入尾聲，28日將舉辦跳蚤市場，知名樂團五月天並捐贈親筆簽名服飾（圖）義賣，所得將捐出做愛心。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月27日
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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市歡樂耶誕城即將進入尾聲，市府今天指出，28日將舉辦跳蚤市場，義賣二手物募款，知名藝人團體五月天等捐贈親筆簽名的服飾競拍義賣，新北市再生家具展售中心也設攤展售。

新北市府表示，28日將於市民廣場「耶誕城」會場由各區清潔隊及民間企業設40個義賣攤位，展示近萬件二手好物，提供民眾挑選，以再造二手物品的價值，活動所募得義賣款項，將全數捐做愛心。

活動流程，新北市府指出，活動於當天下午2時至晚間8時展開，在挖寶兼做公益的活動中，輔仁大學啦啦隊、魔術師、馬戲團、小丑劇團及兒童劇團將接續演出。

新北市府表示，募集市民捐出的萬件物品，其中還有歌手盧學叡捐贈包包及襯衫、「五月天」捐贈的親筆簽名紀念服競拍，YouTuber「喪屍老爸」及「鷹式一家」也將設攤義賣。

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這次的跳蚤市場，新北市府指出，價格親民，從百元起跳，為擴大再生家具的販售平台，也將特別設攤供民眾選購。還有清潔隊修繕達人巧手修復的腳踏車、家電、樂器、玩具及玩偶等。民眾現場消費集點，有機會抽中手機等大獎。

另外，新北市再生家具展售中心自民國114年起增加平日展售場次，開放日期原則為每月第1週的星期四，以及第2與第4週的星期六，讓民眾平日或週末都能參觀選購。（編輯：戴光育）1131227

新北市再生家具展售中心鼓勵物品循環再利用，賦予二手家具新生命，自民國114年起將增加開放展售場次，歡迎民眾選購。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月27日
新北市再生家具展售中心鼓勵物品循環再利用，賦予二手家具新生命，自民國114年起將增加開放展售場次，歡迎民眾選購。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月27日
新北市政府27日表示，新北市再生家具展售中心將自民國114年起增加開放展售場次，家具質量與價格都相當超值，還可以做公益，歡迎民眾把握機會選購。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月27日
新北市政府27日表示，新北市再生家具展售中心將自民國114年起增加開放展售場次，家具質量與價格都相當超值，還可以做公益，歡迎民眾把握機會選購。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月27日
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