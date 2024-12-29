二沙灣砲台步道濕滑欄杆腐朽 基市獲補助改善

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）位於基隆市的國定古蹟二沙灣砲台，由於步道濕滑且木製欄杆腐朽，恐造成民眾受傷，市府獲文化部補助，籌措新台幣2486萬元經費改善，預計明年4月開工，2026年2月完工。

通往二沙灣砲台的步道，由於基隆潮濕多雨，步道長滿青苔，每逢下雨步道不僅濕滑，且木製欄杆已有多處腐朽且斷裂，鉚釘外露，讓許多市民及遊客卻步。

基隆市政府文化觀光局向文化部提出「國定古蹟二沙灣砲台第5次修復工程」計畫，獲文化資產局核定補助1592萬5000元，總經費2486萬元，文觀局今天表示，配合款已獲議會同意辦理墊付，現已完成細部設計，預計農曆年後上網招標，明年4月開工，2026年2月完工。

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文觀局指出，工程項目包括更換步道鋪面材質及木製扶手，並解決砲台前植裁過於茂密影響視線等問題，提高步道的安全性，增進民眾對古蹟的可及性，並調整壽山路出入口意象，提升古蹟的識別性。

根據國家文化資產網介紹，二沙灣砲台在1841年即已存在，不過，當時的砲台是在山下的基隆港邊。1884年清法戰爭時，法軍攻打基隆港，二沙灣砲台被炸毀，戰後，台灣首任巡撫劉銘傳約在1885年或之後，在二沙灣海邊的山上另建新式砲台，並題為「海門天險」，1983年指定為國定古蹟。（編輯：張銘坤）1131229