苗縣府喜迎元旦寶寶 鍾東錦親送祝福

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）迎接2025首日，苗栗縣大千綜合醫院上午已有2名元旦寶寶出生，其中1名產婦是縣政府員工，縣長鍾東錦趕往探視送上紅包與祝福，並期許新年度努力拚縣政，讓年輕人敢婚願意生。

苗栗縣政府今年首度將元旦升旗典禮移師至縣境最南端苑裡鎮體育場舉辦，鍾東錦上午率縣府團隊和鄉親一起唱國歌、升旗，活動結束後又與衛生局長楊文志、人事處長張翠芬、苗栗市長余文忠等人轉往苗栗市大千醫院，探視元旦寶寶及產婦。

大千醫院婦產科主任周志恒指出，從凌晨至上午陸續接生2名元旦寶寶，均為自然產的女寶寶，家長都很開心可以在新的一年迎接新生命到來。

其中率先生產的產婦是苗栗縣政府人事處員工，此次是第3胎，鍾東錦等人前往探視時，也特別準備紅包，恭賀母女平安、寶寶健康長大。

鍾東錦表示，少子化已是國安危機，人口老化嚴重，將來勞動力會不足，所以要鼓勵年輕人生育，縣府今年起將生育津貼提高至每名新生兒補助新台幣2萬元。

鍾東錦說，當然不能光有金錢補助，針對寶寶無論是提供友善環境、教育，以及長大之後的就業方面都非常重要，縣府施政需要持續努力提升，才能讓年輕人敢婚願意生。（編輯：方沛清）1140101