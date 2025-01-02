男欠稅法拍王貞治簽名卡流標 嘉義分署1/7減價拍

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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）雲林李姓男子積欠地價稅逾20萬元，去年11月透過行政執行署嘉義分署拍賣抵稅，因底價高流標，嘉義分署7日將減價拍賣，包括1992年奧運棒球銀牌球員卡及王貞治簽名卡等。

法務部行政執行署嘉義分署表示，雲林縣李男積欠新台幣21萬餘元地價稅，因無力償還，遭嘉義分署強制執行，李男主動將珍藏多年球員卡交付法拍，盼能清償稅款。

拍賣的球員卡包括1992年巴塞隆納奧運勇奪棒球銀牌所有球員卡，還有棒球名人王貞治訪台親筆簽名卡及海報，以及職棒元年至5年限量球員卡大全套及職籃元年球員卡大全套；原於去年11月11日拍賣，因喊出的底價遭現場民眾認為過高，無人喊價流標。

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嘉義分署今天發布新聞稿指出，嘉義分署將於7日下午在分署前廣場舉行聯合拍賣及公益設攤活動，現場將再減價拍賣王貞治訪台親筆簽名卡、職棒及職籃明星球員卡。

嘉義分署表示，7日除了下午拍賣外，雲林地區法拍不動產有50件；嘉義縣市有21件，拍賣不動產包括農地、建地及建物等，雲林預計於上午9時30分投標、10時開標，嘉義地區於下午2時30分投標、3時開標；對不動產、動產拍賣等事宜有疑問，可上嘉義分署官網、臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：陳仁華）1140102