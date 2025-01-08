國內外麻疹疫情升溫 高市衛生局籲戴口罩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄8日電）麻疹中部醫院群聚案擴大，足跡遍及北中南。高市衛生局表示，東南亞國家流行區境外移入風險仍高，且國內中部醫院相關群聚事件持續有新增病例，籲請民眾務必戴口罩。

依據衛生福利部疾病管制署統計，國內去年迄今累計33例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中21例為國內感染病例（含4起群聚），另12例為境外移入病例，感染國家分別為越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，另航空器感染3例。

高雄市衛生局表示，上述數據顯示東南亞國家流行區境外移入風險仍高，且國內中部醫院相關群聚事件持續有新增病例，籲請民眾務必佩戴口罩，落實個人衛生防護，避免疫情持續擴散。

衛生局指出，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，潛伏期為7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹。

衛生局提醒，民眾如被匡列為接觸者，須配合自主健康管理18天，期間每天早晚量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀，若出現疑似症狀時，切勿自行就醫，由高雄市衛生局防疫專線07-7230250轉介就醫，並請主動告知接觸史及旅遊史；若未遵守自主健康管理規範者，依法可罰新台幣6萬至30萬元罰鍰。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，接種疫苗是預防麻疹最有效方法，接種後約2週產生抗體，疫苗保護力平均為15至20年，國人52歲以下缺乏自然感染產生抗體，28至43歲（1981年以後出生者）族群抗體下降約10至30%的人沒有保護力。

衛生局提醒，民眾進出醫療機構，或出入人潮密集公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，落實個人良好衛生習慣，並以肥皂勤洗手，如有前往東南亞國家（越南、馬來西亞、柬埔寨、泰國）等流行地區，可經醫師評估接種MMR疫苗後再出國，以降低感染風險。（編輯：陳仁華）1140108