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屏東關懷獨老送雞湯 98歲阿嬤開心教唱童謠

2025/1/9 15:32（1/9 15:41 更新）
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屏東縣政府、屏東基督教醫院及畢嘉士基金會9日啟動年度雞湯送暖關懷獨老活動，屏東縣長周春米（中）等人將第1份雞湯送至98歲蔡黃阿嬤（右）家，兩人開心互動。（屏東縣政府社會處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年1月9日
屏東縣政府、屏東基督教醫院及畢嘉士基金會9日啟動年度雞湯送暖關懷獨老活動，屏東縣長周春米（中）等人將第1份雞湯送至98歲蔡黃阿嬤（右）家，兩人開心互動。（屏東縣政府社會處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年1月9日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）新春佳節將至，屏東縣政府、屏基及畢嘉士基金會，今天啟動年度雞湯送暖關懷獨老活動。第1份由屏東縣長周春米等人騎單車送至98歲蔡黃阿嬤家，讓她樂得教唱童謠。

屏東縣政府、屏東基督教醫院及畢嘉士基金會，今天在屏東畢嘉士永大多元照顧中心合作辦理「114年雞湯送暖關懷獨居老人」活動記者會，周春米、屏東基督教醫院副院長施丞貴及各級地方代表化身關懷志工，騎著腳踏車將第1份雞湯送至屏東市台糖一街蔡黃阿嬤家。

屏基指出，蔡黃阿嬤在民國79年投入慈濟環保志業，在自家門口做起資源回收，是慈濟在屏東的第1個環保志工，她目前與75歲大兒子同住。見到周春米送雞湯，高齡98歲蔡黃阿嬤童心未泯，教唱起日本童謠、分享人生經驗，現場氣氛歡樂溫馨。

不喜歡麻煩人的蔡黃阿嬤起先還推辭雞湯，她表示，還有更多人需要被照顧，自己和兒子生活簡單夠用就好。而她長壽祕訣就是放寬心胸、凡事不計較，保持樂觀心態過每一天。

周春米指出，屏基早年發起雞湯送暖關懷獨居老人活動，從起初400多份，到後來跟縣府社會處合作，擴及關懷全縣獨居長者，至今已23年。今年規劃於農曆春節前，號召醫事團體、民間團體、愛心民眾捐款，動員各鄉鎮市公所、郵局郵務士、社會處社工等人員，將4267份溫補雞湯及素食湯品，送給全縣列冊關懷獨居長輩。

周春米說，感謝社會大眾愛心，雞湯送暖活動不僅是送雞湯，更希望帶動民眾提升社區互助理念，讓長輩都能獲得妥善照顧，打造屏東綿密的獨老關懷網。而長輩們照顧好自己身體，就是給孩子最棒的禮物與福氣。

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社會處新聞稿表示，縣府營造高齡友善環境，除了廣設據點讓長者可以就近活動及預防延緩失能，並透過敬老卡持續提升長者交通便利性，在獨居長輩關懷上，也招募在地團體超過350名志工定期訪視關懷。

社會處提及，為了響應環保並契合本次募款主題「地球永續你我日常．友善照護健康好福企」，起跑記者會全程不產生任何新生塑料，包括現場舞台背板、標示牌，皆採用可回收蜂巢紙材質製作；運用可重複使用電子紙，提供活動資訊QR Code，鼓勵掃描下載，減少紙本印刷。今年雞湯禮盒也採用環保大豆油墨印刷，送暖永續並以實際行動支持愛地球。（編輯：謝雅竹）1140109

周春米
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