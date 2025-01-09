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南非外師投入偏鄉英語教學 盧秀燕致贈中捷年度票卡

2025/1/9 16:56（1/9 17:11 更新）
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台中和平區平等國小是台中最偏遠學校，全校只有44名學生，是台中市迷你學校代表之一，市長盧秀燕（前右）9日前往視察，並與學生進行有獎徵答。中央社記者趙麗妍攝 114年1月9日
台中和平區平等國小是台中最偏遠學校，全校只有44名學生，是台中市迷你學校代表之一，市長盧秀燕（前右）9日前往視察，並與學生進行有獎徵答。中央社記者趙麗妍攝 114年1月9日
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（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中和平區平等國小是台中最偏遠學校，來自南非的外師Milo負責英語教學，市長盧秀燕今天致贈他1張已儲值1年車資的「台中捷運2025年度票卡」，感謝他對台中偏鄉英語教學付出。

盧秀燕8、9日進行2天1夜和平專案，今天到和平區平等國小視察。位於環山部落內的平等國小是台中市最偏遠學校，全校只有44名學生，是台中市迷你學校代表之一；平等國小學生也表演泰雅族傳統舞蹈及自創「籃球舞」，歡迎盧秀燕等人。

盧秀燕感謝平等國小校長劉姿芬，在辦學上推動英語、泰雅語及閩南語教學，讓學校雖處偏遠卻有極高競爭力；平等國小與梨山國中小的英語教學除教育部規定的外語課程外，另有來自南非的外師Milo負責英語教學。

盧秀燕特別向Milo致意，並致贈他已儲值1年車資的「台中捷運2025年度票卡」，此卡可用於搭乘公車、YouBike等交通工具及小額消費；Milo收到票卡後相當開心，他表示，這是很好的禮物。

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盧秀燕表示，Milo曾在南韓教英文，因嚮往到台灣工作，Milo清楚平等國小環境比較偏遠，實際來到學校後，他喜歡上這裡的步調與風景；Milo也負責梨山國中小教學，兩地車程30分鐘，Milo早上從平等國小搭乘豐原客運到梨山國中小，傍晚再預約幸福巴士回到平等國小宿舍。

教育局以文字稿補充說明，市府在113學年度啟動每校都有外籍英師政策，平等國小等到首名來自南非的外籍英師，並由原英語教師協同上課，給學生全新學習體驗，在自然語言環境下，達到雙語教學目標，同時也推動泰雅語及閩南語兩種本土語教學。（編輯：陳仁華）1140109

#英語
#盧秀燕
位於環山部落內的平等國小是台中市最偏遠學校，全校只有44名學生，市長盧秀燕9日前往視察，學生表演自創籃球舞迎賓。中央社記者趙麗妍攝 114年1月9日
位於環山部落內的平等國小是台中市最偏遠學校，全校只有44名學生，市長盧秀燕9日前往視察，學生表演自創籃球舞迎賓。中央社記者趙麗妍攝 114年1月9日
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