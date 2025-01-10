美濃小果番茄評鑑競賽 品種多元象徵彩色時代來臨

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）第13屆美濃小果番茄品質評鑑競賽登場，入選決賽的「橙蜜香組」有18人、「其他小果番茄組」有20人，有7組農民是用新品種來參賽，邁向多元品種方向發展，象徵彩色時代來臨。

美濃區農會今天發布新聞稿指出，2025年第13屆美濃小果番茄品質評鑑競賽，共有42組農民參加，經過田間初審、農藥殘留檢測雙重考驗後，入選決賽的「橙蜜香組」有18人、「其他小果番茄組」有20人。

現場來賓將各色小番茄倒入「美濃專賣店」盒子中作為開幕儀式，象徵美濃小果番茄彩色時代來臨、將邁向多元品種方向發展。

美濃區農會總幹事鍾清輝說，現在氣候異常已成「常態」，農業栽培面臨嚴峻挑戰。青年農民居多的番茄產業，農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所以及台灣種苗改進協會進行小番茄新品種種植試驗，這次比賽聽到有農民回饋「好險有新品種，才能繼續種番茄」，甚至有7組農民是用新品種來參賽，使競賽更有交流價值。

鍾清輝指出，雖然無法改變環境、扭轉氣候異常，但透過農會整合、輔導，陪伴農民調整、吸收新觀念與有效耕種技術，讓想耕種的農民可以繼續耕種、有穩定收入、讓農業永續，這是農會存在的意義。

小果番茄是美濃近20年來最重要經濟作物，以青年農民居多，逾8成以直銷宅配為主，無論是名氣響噹噹的橙蜜香，還是玉女、金瑩或其他新品種，美濃在地生產的小果番茄在市場上反應良好，今年美濃地區小番茄栽培面積約200多公頃。

近年種植小果番茄考驗多，不僅要面對颱風、連日降雨或持續高溫，又要對抗銀葉粉蝨傳播的病毒，種植難度提升。所幸農民除配合試驗單位進行各種試驗田，加強栽培管理防治、也嘗試新品種種植，希望找出有潛力的新品種，讓小番茄繼續照亮美濃青農返鄉路。

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美濃的小果番茄產季集中在每年11月到隔年4月。今年農會未來超市前特意布置貌似聖誕樹的番茄裝置、蛇年開運櫥窗，提醒大家此時就是美濃小番茄最佳品嘗時機。

入圍的番茄農民獲頒證書，還獲得個人「番茄人生標語」，農會電商平台「美濃專賣店」將在賽後上架比賽農友的小果番茄，限量訂購，想一嚐季節風味的朋友歡迎選購，也來認識番茄農友的人生故事。（編輯：郭諭儒）1140110