草屯鎮長補選 蔣萬安陪簡賜勝掃街懇託鄉親支持

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）台北市長蔣萬安今天到南投縣，陪同國民黨草屯鎮長補選候選人簡賜勝掃街拜票，蔣萬安說，這次選舉就是選出一名踏實、用心服務、了解地方、有經驗的鎮長，請鄉親支持簡賜勝。

蔣萬安、南投縣長許淑華、國民黨立委馬文君及多名縣議員上午陪同簡賜勝前往草屯鎮大觀市場徒步拜票，沿途許多熱情支持者高喊「當選」，還有不少民眾和蔣萬安等人合影，蔣萬安說，簡賜勝請辭縣議員職位展現決心，就是希望全心為草屯鄉親服務、打拚。

媒體詢問蔣萬安對於這場補選被提升至藍、綠對決層級，甚至立委罷免前哨戰。對此，蔣萬安說，草屯鄉親非常有智慧，一定要讓有經驗、肯做事、會做事的簡賜勝為鄉親服務，這次鎮長選舉，其實就是選出一名踏實、用心服務、了解地方且有經驗的候選人擔任鎮長。

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許淑華表示，選戰最後階段越來越熱，請出黨內人氣好朋友為候選人加油、打氣，除先前邀台中市長盧秀燕來南投，今天再邀很多人喜愛的蔣萬安為簡賜勝加油打氣，明天成立競選總部還有立法院長韓國瑜等人出席站台，這場選舉「我們非常有信心」並持續衝刺。

簡賜勝接受媒體聯訪表示，非常感謝蔣萬安專程南下為他支持打氣，他在地方服務非常扎實、基層實力非常強，草屯鎮民也很信任他，「我勝券在握，沒問題」。（編輯：郭諭儒）1140111