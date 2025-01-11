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嘉縣年貨市集開賣 翁章梁準備2000個紅包不夠發

2025/1/11 15:41（1/11 15:56 更新）
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嘉義縣「2025嘉有好市集–年貨市集」11日在縣政府前廣場熱鬧開幕，吸引民眾到場參與，縣長翁章梁（前右）也現身發放蛇年小紅包，不少人排隊領取。中央社記者蔡智明攝 114年1月11日
嘉義縣「2025嘉有好市集–年貨市集」11日在縣政府前廣場熱鬧開幕，吸引民眾到場參與，縣長翁章梁（前右）也現身發放蛇年小紅包，不少人排隊領取。中央社記者蔡智明攝 114年1月11日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）嘉義縣一年一度的年貨市集今天在縣政府前廣場盛大開幕，200多個特色攤位吸引爆滿人潮，縣長翁章梁到場發放蛇年紅包，民眾大排長龍討吉利，2000包紅包發光光。

嘉義縣年貨市集上午開賣，邀超人氣料理YouTuber克里斯餐桌（Chris's Table）與知名樺榮海鮮餐廳比賽創意料理，展現嘉義在地農特產品魅力。

現場熱鬧滾滾，翁章梁也到場問候購物的民眾，並發放蛇年紅包，準備2000包竟不夠發。翁章梁接受媒體聯訪表示，嘉有好市集是嘉義縣一年一度的迎春盛事，不僅為地方產業提供舞台，也讓更多人感受嘉義的豐富資源與人情味，盼讓更多民眾了解嘉義特色，並將這份美好傳遞到全台各地。

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文觀局指出，今年市集規模盛大，200多個特色攤位匯聚嘉義優鮮農特產品、再生產物、嘉義伴手禮、樂活文創、優質商圈、青年樂活、異國美食等攤位，讓民眾一次買齊年貨，還能抽好禮。

文觀局強調，年貨市集將持續到明天下午4時，請民眾把握購物時間。（編輯：郭諭儒）1140111

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嘉義縣「2025嘉有好市集–年貨市集」11日起一連2天在縣府前廣場舉行，超過200個特色攤位現場展售年貨及伴手禮等，吸引人潮前往。中央社記者蔡智明攝 114年1月11日
嘉義縣「2025嘉有好市集–年貨市集」11日起一連2天在縣府前廣場舉行，超過200個特色攤位現場展售年貨及伴手禮等，吸引人潮前往。中央社記者蔡智明攝 114年1月11日
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