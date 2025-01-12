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桃園巡檢107處深開挖估20日前完成 防工地鄰損

2025/1/12 14:20
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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園市政府建築管理處指出，為預防建案工地農曆春節前搶工開挖，造成周邊建物鄰損，已啟動114年度深開挖巡檢，就全市107個正在開挖地下層工地巡檢，預計20日前可全數完成。

桃園市建管處長莊敬權今天表示，建管處統計全桃園市正處於開挖或地下層施工階段建案，分別為中壢區23處、桃園區16處、龜山區13處，蘆竹區及八德區各12處、大園區8處、觀音區7處、楊梅區5處、平鎮區4處、新屋區及龍潭區各3處、大溪區1處，共計107處。

莊敬權指出，由於一般營造業工地春節放假至農曆初五，為避免年前趕工開挖疏於防範、假期間工地無人因應等風險，建管處6日起委請第三方專業公會，針對107處工地的地下室開挖支撐系統、安全觀測、擋土壁體是否漏水等進行全面巡檢。

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他表示，巡檢過程中若有違規者將依建築法開罰，情節重大者勒令停工。

莊敬權指出，桃園市建管處從民國112年8月起陸續實施「施工計畫外審機制」及「建築工地深開挖巡檢作業」，加強施工前施工計畫審查，施工期間也由第三方公會包含土木、建築單位進行現場巡檢，114年度計畫將巡檢機制常態化、法制化。（編輯：戴光育）1140112

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