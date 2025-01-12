台61口湖休息站促銷鰻魚烏魚子 要讓產地成消費地

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）雲林縣政府與台灣在地農經整合協會合作，在台61線公路口湖休息站，集結烏魚子、鰻魚業者進行促銷活動，主打產地成為消費地，縣長張麗善今天到場當代言人。

張麗善表示，台灣鰻魚養殖已有50年左右，而雲林口湖鄉鰻魚養殖面積及產量均為全國第一，今天活動現場端出的年菜包括活力甜心鮮白蝦、富貴烏魚子米糕、年年有餘鰻魚雙拼、養生鰻魚三鮮湯、平安喜樂烏魚子串、烏金鰻香過好年等，所使用的鰻魚、烏魚子、白蝦、西螺米、苦茶油，皆是雲林在地優質食材。

小農聯盟福利中心執行長吳瑞忠指出，台61線雲林口湖休息站是過年期間出遊人潮聚集站點，更是遊客採買雲林美味熱點，今年更加入新竹新豐休息站、台中大安休息站、讓南來北往民眾都能體驗最優質最在地雲林良品。

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吳瑞忠期盼透過串聯休息站模式，提升品牌知名度，也為農民創造更多商機，主打產地成為消費地。

吳瑞忠表示，過年期間連續9天，休息站將開放一口烏魚子、鰻魚切片免費試吃外，口湖休息站更是有全國首創的「烏魚子爆米花」也將讓民眾嘗鮮，民眾經過休憩時，可到休息站品嘗並購買伴手禮。（編輯：陳仁華）1140112