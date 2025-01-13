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金門縣政府組織調整 建設處一分為二新設青創等單位

2025/1/13 20:51
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（中央社記者吳玟嶸金門13日電）金門縣政府今天公布組織調整及多項人事派令，建設處分設「產業發展處」及「城鄉發展處」，並在產業發展處新設「青創及產業輔導科」，專責推動青年創業及地方產業創新輔導事務。

「金門縣政府組織自治條例」部分條文及編制表修正案經金門縣議會審議，在民國113年9月26日修正公布，並自114年1月16日施行。

金門縣府今天透過新聞稿表示，此次組織改革重點是將建設處分設「產業發展處」及「城鄉發展處」，為活絡地區經濟發展，鼓勵輔導青年返鄉投入地方產業創生，在「產業發展處」下新設「青創及產業輔導科」，專責推動青年創業及地方產業創新輔導相關事務。

金門縣府表示，原由財政處「投資發展科」掌理的投資招商業務移入產業發展處「工商及投資發展科」辦理，行政處也更名為「綜合發展處」。

此外，金門縣府今天發布多位一級單位主管及所屬機關首長人事派令，均在16日生效，由建設處分設的「產業發展處」處長由李銘培出任，李銘培曾任金門縣府工務處長、觀光處長等職務；「城鄉發展處」處長由黃儒新出任，黃儒新曾任金門縣府建設處長、工務處長等職務。

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金門縣府表示，金門縣工務處長由張瑞心出任、綜合發展處長由王中聖出任、文化局長由陳榮昌出任、稅務局長由葉于綺出任、動植物防疫所長由施清文出任、畜產試驗所長由王智育出任、大同之家主任由王麗娟出任、公共車船管理處長由何佩舉出任。

金門縣府也表示，原行政處長陳金增調任縣府參議、原公共車船管理處長李文堆調陞產業發展處副處長、原大同之家主任許一傑調陞綜合發展處副處長、文化局副局長由縣府薦任秘書何桂泉調陞、稅務局副局長由原地政局副局長吳志偉調任、城鄉發展處副處長職務由原建設處副處長陳彥志調任。（編輯：李淑華）1140113

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黃儒新
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