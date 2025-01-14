宣傳日光海島生活節 陳其邁與使節組團高歌

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄市長陳其邁拍片宣傳2025年日光海島生活節，與美日菲泰駐高代表組團演唱樂團滅火器歌曲「海上的人」；陳其邁表示，希望藉此活動，讓大家欣賞彼此不同文化。

由高雄市行政暨國際處、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處、美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、泰國貿易經濟辦事處合辦的2025「日光海島生活節」，將於2月22日、23日在高雄中央公園舉行。

為宣傳活動，陳其邁與菲律賓、泰國、日本、美國4名駐高使節首度組樂團拍宣傳片，選定演出滅火器的「海上的人」，透過音樂展現跨國文化及友誼。

拍攝當天，由陳其邁擔綱主唱，馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處長崔瑞霞擔任吉他手，美國在台協會高雄分處長張子霖挑戰鼓手，泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處長陳燦榮則為鍵盤手。

日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史自帶一把貝斯，認真鑽研樂譜。5人並分別以中、日、英、泰4種語言，邀民眾在2月22日及23日一起到中央公園體驗各國海島風情。

陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪表示，希望透過日光海島生活節，讓大家彼此欣賞交流文化，同時也行銷這幾個國家不同的觀光及文化。

被問到開幕時會否再唱歌？陳其邁說，自己五音不全，怕跟不上節拍、慘不忍睹，「所以再看看，怕歌一唱民眾全部都跑掉，可惜舉辦了這麼大的活動」。

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高雄市行政暨國際處長張硯卿指出，「日光海島生活節」以海島精神和多元共融為主題，匯聚台灣、菲律賓、泰國、日本、美國及新南向特色，規劃多國人氣歌手及移工樂團表演、異國美食、互動攝影展、藤球體驗等多元內容，展現各國文化活力。

此外，活動也特別打造「日光海島生活節」主題輕軌列車，張硯卿表示，車廂以美日菲泰及高雄等地標及文化風情作為設計主題，即日起至2月23日將穿梭在高雄市區。（編輯：郭諭儒）1140114