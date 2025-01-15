高市推薦4市場美食年貨 36處加碼贈蛇年開運小紅包

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（中央社記者林巧璉高雄15日電）春節將至，高市經發局推薦4市場內年貨伴手禮及新鮮食材，經發局表示，除了採買食材，市府也連續2年與市場合作，全市36處公有市場發放「蛇年開運小紅包」，數量有限。

經發局長廖泰翔表示，市府將傳統市場的修繕與活化列為重要施政目標，近5年投入新台幣達8.34億元，推動轄管80處市場與攤集場改造與提升；從環境改善、耐震補強及市場活化3大階段持續推動，並透過青年創業補助招商活化、引入人流。

廖泰翔指出，去年全市有16處市集及142攤商通過經濟部評核，國民市場的「國民魚丸料理」更榮獲全國僅3攤、南部唯一的「五星金賞」名攤殊榮，5星金賞、5星、4星等的高星等名攤高達36攤，較前1年度成長超過4成。

經發局今天發布新聞稿表示，市府提供蛇年開運小紅包，將於龍華、武廟、哈囉、岡山文賢等超過30處公有市場發放；此外，商圈「高雄過好年」系列活動，共有27處商圈參與，歡迎民眾過年期間到高雄特色商圈感受濃濃年味。

經發局精選4處公有市場及其內優質攤位，為民眾春節採買提供絕佳選擇，其中包含武廟市場產品齊全，以鮮魚攤、林記豬腳、何家水果、雙豪油飯、江媽小廚等特色攤位廣受好評。

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龍華市場榮獲市府金市獎及經濟部五星優良市集，擁有胖胖泰、曉琦飯糰、香噴噴滷味、東港肉粿、弁丸家等名攤；國民市場則以歷史悠久且高質平價著稱，匯聚了正瑜蔘藥行、國民魚丸料理、阿蘭雞肉等人氣攤位。

經發局表示，岡山文賢市場以攤位整潔、通道寬敞著稱，市場內東港尚青鮮魚湯、吉品肉鬆等獲民眾喜愛。（編輯：陳仁華）1140115