竹北開工打造運動公園 設置輪狀車練習場

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣15日電）新竹縣首座設有專業輪狀車練習場的運動公園今天在竹北市白地里開工，竹北市公所表示，完工後能讓民眾享受競速騎行樂趣，一旁還有草地提供市民野餐放鬆空間。

竹北市公所今天在白地里集會所後方空地舉行Pump Track（輪狀車練習場）公園動土典禮，竹北市長鄭朝方致詞表示，將耗資新台幣2300多萬元打造新竹地區首座Pump Track輪狀車場域。

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鄭朝方說，Pump Track運動場域由波浪道和傾斜轉彎組成，自行車、平衡車、滑板等任何輪狀運動器材都能使用，公園腹地達7154平方公尺，最大高低差達1.5公尺，總賽道長度達318公尺，預計今年中完工。

鄭朝方指出，此次建設不同於過往專注於兒童遊戲場規劃，而是提升公園多功能性與服務品質，除了讓民眾都能享受競速騎行的樂趣，一旁還設有草地提供民眾野餐放鬆空間，適合全家大小一起休憩遊玩。（編輯：李錫璋）1140115