是否出席四接環評 謝國樑：盡量1/16決定

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市政府昨天原已確定將由副市長邱佩琳參加四接環評會議，但公民團體對市長謝國樑未親自出席表達失望。謝國樑今天說，距召開環評會議還有點時間，盡量在明天作出決定。

環境部將於17日召開「協和電廠更新改建計畫」（四接）環境影響評估報告第6次初審會議，對於謝國樑未親自出席環評會議，守護外木山行動小組召集人王醒之今天直言感到失望，感覺其中有過多的政治考量。

王醒之說，謝國樑上次參加環評會議，表達對四接的疑慮和反對，之後經歷罷免投票，他不確定謝國樑發生什麼變化，開始對於需要立場鮮明的議題選擇模糊化，照理說，謝國樑挺過罷免，理應沒有後顧之憂，至少在政治能力和立場，應該更清晰、更勇敢，卻選擇不去環評會議，當然讓他覺得失望。

王醒之說，如果謝國樑能一起推動將協和電廠轉型為綠能電廠，反而才能爭取到AI產業進駐基隆，讓基隆成為綠能之都。

對此，謝國樑下午參加「希望學苑」第1屆烘焙班結業式後受訪說，他有注意到許多媒體關心四接議題，今天也有不同團體有所討論，請容市府內部再討論，距17日的環評會議還有一點時間，盡量在明天作出決定。

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謝國樑說，基隆市政府的立場就是基隆市政府的立場，已經不是自己的立場，已透過市府各局處協調後很清楚定調。假如他出席環評會議，也只是把市府立場告訴大家，若是其他人代表參加，說法也會一樣，因為這就是市府的立場。

謝國樑說，市府向來非常重視媒體（對於各議題）的關心，會有妥善的做法，至於具體是什麼樣的妥善做法，市府還需要1天的時間，凝聚所有意見。（編輯：李錫璋）1140115