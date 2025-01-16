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北市批發市場88蔬果檢出農藥超標 銷毀1.5萬公斤

2025/1/16 15:48
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（中央社記者陳昱婷台北16日電）台北市市場處今天公布批發市場蔬果農藥殘留監測結果，1201件產品中有88件不合格，主要違規品項為芥菜、菠菜及辣椒，共1萬5325公斤皆已在拍賣前攔截銷毀。

台北市市場處今天透過新聞稿公布台北農產公司12月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，第一、二果菜批發市場共抽驗1201件蔬果產品，其中88件不符合規定，主要違規品項為芥菜、菠菜及辣椒。

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市場處指出，抽驗不合格品項會被禁止交易並報廢銷毀，12月共銷毀1萬5325公斤檢出殘留農藥超標的產品，並依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定處置供應人，一年內首次違規停止供應不合格品項10天、第2次違規停止供應30天，第3次違規則廢止供應資格。

市場處說明，台北市第一、二果菜批發市場由市府委託北農經營管理，每天都會抽驗進場拍賣果菜的農藥殘留情況，並在拍賣前完成判定檢驗結果，合格後始得拍賣，以為維護民眾食用生鮮蔬果的安全。（編輯：張銘坤）1140116

#台北市
#台北農產公司
#台北市市場處
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