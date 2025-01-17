北市稽查200件春節禮盒 1產品過度包裝挨罰3萬元

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）春節送禮旺季，台北市政府環境保護局近期前往各類實體通路稽查禮盒包裝，在200件商品中發現1件「野玫瑰亮采禮盒」違規過度包裝，將開罰新台幣3萬元並要求下架、改善。

環保局今天透過新聞稿表示，近期稽查市售糕餅、酒、化妝品與加工食品等禮盒商品包裝，瑋德國際股份有限公司「野玫瑰亮采禮盒」違規，由於業者首次違規，將處3萬元罰鍰，要求這項產品下架並改善。

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環保局說，如果禮盒包裝體積與產品體積比值超過1，過度包裝就違反資源回收再利用法，將罰3萬元到15萬元，建議業者設計包裝及販售前，可使用環境部「限制產品過度包裝線上試算」系統自我檢核，避免觸法。

環保局表示，開罰非目的，期望業者與民眾共同建立減塑觀念，在生活中達成源頭減量，為環境盡心力，也呼籲民眾選購禮盒時以「1多3少」為原則，挑選產品份量多，包裝材料、種類及印刷少商品。（編輯：李明宗）1140117