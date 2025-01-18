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台中霧峰納入參山國家風景區 草地音樂會登場

2025/1/18 16:38（1/18 16:46 更新）
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慶祝舊稱阿罩霧的台中霧峰地區正式納入參山國家風景區管理處經管區域，參山處18日在立法院民主草坪舉辦「迴遊阿罩霧 光榮再臨系列活動」草地音樂會，觀光署長周永暉（右5）等人出席開幕式。（參山國家風景區管理處提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年1月18日
慶祝舊稱阿罩霧的台中霧峰地區正式納入參山國家風景區管理處經管區域，參山處18日在立法院民主草坪舉辦「迴遊阿罩霧 光榮再臨系列活動」草地音樂會，觀光署長周永暉（右5）等人出席開幕式。（參山國家風景區管理處提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年1月18日
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（中央社記者郝雪卿台中18日電）交通部觀光署參山國家風景區管理處今天舉辦草地音樂會，慶祝台中市霧峰區納入參山處管理區域，觀光署長周永暉表示，期盼大家迴遊阿罩霧，到霧峰體驗人文之旅。

慶祝舊稱阿罩霧的霧峰地區，正式納入參山國家風景區管理處經管區域，參山處下午在立法院民主草坪舉辦「迴遊阿罩霧 光榮再臨系列活動」草地音樂會，周永暉、民進黨立委何欣純等人出席，希望吸引更多遊客前來觀光。

周永暉開幕致詞表示，觀光署在前年9月中改制後，霧峰地區也在去年11月納入參山國家風景區管理處轄區，觀光署將持續深耕在地文化觀光以及行銷推廣。

周永暉指出，考量未來觀光遊憩設施需要時間整體規劃，第1階段會先在光復新村設置霧峰管理站並提供旅遊資訊服務；第2階段在民主草坪成立阿罩霧遊客中心，並持續舉辦主題式的行銷活動，如美食、文化歷史等，同時也跟觀光圈合作，期盼未來大家迴遊阿罩霧，來霧峰體驗豐富的人文之旅。

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何欣純說，歷經4任交通部長，霧峰終於納入參山國家風景區，可望投入中央資源，帶動阿罩霧觀光產業、農業的再造，希望在中央地方合作下，讓阿罩霧風華再現，立足台灣並放眼國際，可以迎上疫後觀光旅遊潮，讓更多旅客進來阿罩霧。

參山處說明，霧峰區擁有包括國定古蹟霧峰林家、見證台灣民主發展的立法院民主議政園區、台中市第一個文化景觀光復新村、音樂文化園區、921地震園區等，歷史脈絡深遠豐富，發展潛力無窮，希望透過現有梨山、八卦山、獅頭山景點進行完整串聯，推動地方的觀光，讓霧峰再次被看見，同時活絡國旅熱潮。（編輯：謝雅竹）1140118

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