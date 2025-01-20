加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學測英文考生偷拍答題卷發上網嚴重違規 最重將取消考試資格
首頁 / 地方

提升流浪犬隻認養率 彰縣提供寵物健康護照計畫服務

2025/1/20 16:43（1/20 16:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為鼓勵民眾認養流浪犬，彰化縣動物防疫所今年除認養送嫁妝活動繼續辦理外，加碼實施寵物健康護照計畫，包括被認養犬隻每年免費1次多價混合疫苗注射、狂犬病疫苗注射及基礎血液檢查服務。（彰縣府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年1月20日
為鼓勵民眾認養流浪犬，彰化縣動物防疫所今年除認養送嫁妝活動繼續辦理外，加碼實施寵物健康護照計畫，包括被認養犬隻每年免費1次多價混合疫苗注射、狂犬病疫苗注射及基礎血液檢查服務。（彰縣府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年1月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）為照顧被認養流浪犬，彰化動防所今年實施寵物健康護照計畫，包括被認養犬隻每年免費1次多價混合疫苗注射、狂犬病疫苗注射及基礎血液檢查服務，藉此提升流浪犬隻認養率。

彰化縣動物防疫所今天發布新聞稿指出，為鼓勵民眾認養流浪犬，曾推出「認養送嫁妝」活動，民眾只要在彰化縣流浪狗中途之家認養犬貓，動防所就提供多價疫苗、狂犬病疫苗、寵物晶片登記、牽繩、罐頭、摺疊碗、洗毛精及絕育手術等價值約新台幣3900元嫁妝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彰化動防所表示，今年除認養送嫁妝活動繼續辦理外，加碼推出實施寵物健康護照計畫，只要認養縣內公立動物收容所犬隻，提供終身每年免費1次多價混合疫苗注射、狂犬病疫苗注射及基礎血液檢查。

彰化動防所指出，民眾在縣內公立動物收容所認養犬隻，自認養日起滿1年後，即可帶犬隻至彰化縣流浪狗中途之家，免費申請辦理寵物健康護照計畫，相關計畫內容可以在彰化縣動物防疫所官方網站查詢。（編輯：李淑華）1140120

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：