新北捷運開賣賞櫻票 淡海或安坑輕軌單日無限搭

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（中央社記者趙敏雅新北22日電）櫻花季到來，淡水天元宮三色櫻花期已開始，新北捷運公司推出限量「櫻花輕軌一日票」，單日可無限次搭乘淡海輕軌或安坑輕軌，即起開賣到2月2日為止，售價新台幣50元。

新北大眾捷運股份有限公司今天發布新聞稿表示，聯合新北市政府綠美化環境景觀處推出「新北蒔花好綻－2025花見櫻花季」限量「櫻花輕軌一日票」，每人限購5張，販賣地點為淡海輕軌紅樹林站及漁人碼頭站，安坑輕軌在環狀線十四張站購買。

「新北蒔花好綻－2024花見櫻花季」，新北捷運公司指出，從1月22日到2月2日，民眾除了白天賞櫻，每天下午5時到晚間8時淡水無極天元宮園區將點燈開放夜間賞櫻活動。此外，每天提供油紙傘與燈籠給市民朋友拍照使用，週末有DIY工作坊及「櫻之散策」小旅行等活動。

新北捷運公司表示，淡水天元宮是北海岸賞櫻勝地，今年三色櫻花期已開始，粉色、米色與桃紅三色層次豐富，天壇周圍種植的吉野櫻花朵較大且粉白，花期約持續到2月底。

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針對賞櫻，新北捷運公司推薦淡海輕軌沿線多處賞櫻景點，搭乘淡海輕軌至淡金北新站，轉乘866、875、876、877路線公車可抵達淡水天元宮；淡金北新站旁的公司田溪，有適合散步的北投子櫻花步道；淡金鄧公站有滬尾櫻花大道。

此外，安坑輕軌陽光運動公園站，設有多項親子全齡設施，還可觀賞櫻花；安康站附近的吉安公園則有大熊溜滑梯、兒童遊戲區及成人體健區，適合安排一日小旅行。（編輯：戴光育）1140122