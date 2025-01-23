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新北永寧轉運站2月啟用 10桃園市公車路線進駐

2025/1/23 16:10（1/23 16:36 更新）
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新北市政府23日表示，土城區永寧轉運站預計2月完工啟用，將進駐10條桃園公車路線，方便民眾轉乘。中央社記者黃旭昇新北攝 114年1月23日
新北市政府23日表示，土城區永寧轉運站預計2月完工啟用，將進駐10條桃園公車路線，方便民眾轉乘。中央社記者黃旭昇新北攝 114年1月23日
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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北土城區永寧轉運站2月將完工，市府今表示，進駐10條桃園公車路線方便轉乘。但里長擔憂湧入交通流量衝擊學生通勤安全，盼闢替代道路分流；但交通局僅答應調整號誌秒差。

市長侯友宜視察土城永寧轉運站，他說，這處位於捷運藍線永寧站出口旁的轉運站，是北北桃3市合作推動的公共建設，尖峰時間每個小時可轉運1萬人次，也提供新北市要前往桃園的市民，更便捷交通。

市府說，永寧轉運站由台北提供用地、新北負責施作、桃園負責營運管理，基地面積約750坪，規劃5席月台，及進駐10條桃園公車路線，作為桃園公車在新北的端點站，快速出入，可減少車輛繞行土城區承天路時間，提供舒適候車環境。

交通局說，永寧轉運站總經費約新台幣2526萬，其中833萬元由交通部公路局補助，1693萬元由新北市府負擔，再配合捷運三鶯線及捷運萬大－樹林線二期延伸，提供優質轉乘環境。

市府說，永寧轉運站預計2月完工；但侯友宜徵詢在場民代與里長意見時，大家憂心啟用後，衝擊永安街交通流量、造成中央路口壅塞，甚至，附近土城國中學生通勤安全也受到影響。

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國民黨市議員林金結等人建議打通忠承路的非都市計畫道路，抒解承天路交通；但交通局長鍾鳴時只是微笑，並未應允闢建道路，只答應會調整路口交通號誌秒差，避免塞車。

侯友宜請交通局擇日召集大家會商，一次解決所有問題，以大幅提升大眾運輸轉乘便利性和品質，紓解土城地區及國道3號交通壅塞問題。（編輯：方沛清）1140123

新北市土城區永寧轉運站預計2月完工啟用，是北北桃3市合作推動的公共建設，尖峰時間每個小時可轉運1萬人次，也提供新北市要前往桃園的市民，更便捷交通。中央社記者黃旭昇新北攝 114年1月23日
新北市土城區永寧轉運站預計2月完工啟用，是北北桃3市合作推動的公共建設，尖峰時間每個小時可轉運1萬人次，也提供新北市要前往桃園的市民，更便捷交通。中央社記者黃旭昇新北攝 114年1月23日
新北市政府23日表示，土城區永寧轉運站預計2月完工啟用，規劃5席月台，及進駐10條桃園公車路線，作為桃園公車在新北的端點站，提供便利轉乘環境。中央社記者黃旭昇新北攝 114年1月23日
新北市政府23日表示，土城區永寧轉運站預計2月完工啟用，規劃5席月台，及進駐10條桃園公車路線，作為桃園公車在新北的端點站，提供便利轉乘環境。中央社記者黃旭昇新北攝 114年1月23日
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