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遊客違規吸菸 北市動物園鼓勵正義之士蒐證檢舉

2025/1/27 16:25
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北市立動物園迎接春節旺季，卻頻傳遊客違規，不僅有人翻過欄杆逗弄斑點鬣狗，還有民眾在動物前吸菸、亂丟菸蒂。園方今天表示，將持續宣導、告誡，並鼓勵正義之士協助蒐證。

繼去年11月有遊客擅自翻越圍欄逗弄、餵食台北市立動物園內的斑點鬣狗，近期又有民眾闖到圍欄內，不斷發出聲音試圖吸引斑點鬣狗靠近。這名民眾行為被其餘遊客拍下上網社群平台Threads，引發撻伐。

動物園表示，感謝當時在場有具正義感的遊客幫忙喝止跨越圍欄的民眾，所以園方保全趕赴現場時，當事遊客已停止不當行為，往後假日將增派人員巡查。

動物園指出，斑點鬣狗是肉食性動物，「請勿跨越」的標示是為了人與動物雙方的安全，盼遊客互相提醒規定，共同營造所有人都能歡喜、舒服遊玩的環境。

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此外，今天有網友在Threads發布影片，顯示一名遊客在河馬展區前大剌剌地吸菸，還亂丟菸蒂在草叢裡，呼籲動物園積極處置這類沒水準的行為。

動物園表示，包含門外廣場在內，動物園全面禁菸，違者依菸害防制法可罰新台幣2000元到1萬元，若發現遊客違規，除告誡外，將移交台北市衛生局查處，同時鼓勵具正義感的遊客協助蒐集違法事證，一同維護遊園秩序。（編輯：陳政偉）1140127

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