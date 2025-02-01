旗山天后宮抽國運籤屬「中平籤」廟方籲靈活應對挑戰

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（中央社記者張已亷高雄1日電）高雄旗山天后宮大年初四抽乙巳蛇年國運籤。廟方指出，籤詩應屬「中平籤」，運勢和去年差不多，透露今年國運將面臨複雜局勢，內外挑戰交錯；台灣必須靈活應對，才能確保長遠利益。

高雄市旗山區旗山天后宮距今近200年歷史，為高雄市定古蹟，今天抽民國114年（乙巳蛇年）國運籤，籤詩內容為「龍虎相隨在深山，君爾何須背後看？不知此去相愛悞，他日與我卻無干。」

廟方指出，籤詩充滿象徵性，透露台灣今年國運將面臨複雜局勢，內外挑戰交錯，過去的盟友或對手可能產生變化，強調前行時應審慎抉擇，避免誤判情勢或依賴錯誤承諾。

廟方表示，台灣今年需更謹慎經營國際合作，避免誤判局勢，對外策略應保持靈活，不能過於依賴某一方承諾。兩岸關係仍處於不穩定狀態，應積極應對可能變化，保持戰略彈性。國內政治仍存在對立與競爭，但關鍵在於如何促進社會團結，讓人民對未來發展有更多信心，而經濟發展與產業轉型則可能遭遇挑戰，政府應制定穩健政策，確保人民福祉不受影響。

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廟方表示，大環境變化快速，須保持靈活性，今年將是充滿挑戰與變數的年份，無論在國內還是國際，過去的關係或策略可能會被重新審視，台灣必須靈活應對，才能確保長遠利益。

廟方指出，雖然籤詩透露台灣今年將面臨諸多考驗，但也提醒應更加謹慎決策，把握機會、避免錯誤選擇。願台灣人民能明辨方向，守住根基，走出一條穩健發展道路，祝願全台平安順遂，國泰民安，風調雨順。（編輯：李亨山）1140201