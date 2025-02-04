嘉市笑咪咪小花蛇提燈亮相 也增添存錢樂趣

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（中央社記者姜宜菁嘉義市4日電）嘉義市政府今年推出「小花蛇」提燈，炯炯有神小花蛇除象徵城市突破自我的精神，設計實用也增添存錢樂趣；從6日至8日下午4時，在嘉義市文化公園每天限量發送1000個。

市長黃敏惠今天表示，今年「小花蛇」提燈再次與旅法設計師林佳葦合作，造型為一隻粉紅色笑咪咪小花蛇，呈現盤身攀升、炯炯有神生動姿態，象徵著城市不斷向上攀升、突破自我的精神，同時盤身守財的形象，也帶有財富聚集之意。

嘉義市政府民政處指出，今年「小花蛇」提燈設計不僅實用，還增添存錢樂趣，從嘴巴投入錢幣，錢會聚集到蛇身中央，像一個聚寶盤般，既可收納零散硬幣，也能存放一些小物。

民政處表示，「小花蛇」提燈自6日至8日連續3天的下午4時開始，在嘉義市文化公園（文化路與民族路口）發送，每天限量1000個。

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嘉義市衛生局結合提燈發放，在同時間、地點開設流感及新冠疫苗接種站，歡迎符合資格民眾攜帶身分證及健保卡前往接種。

衛生局提醒民眾，公費流感疫苗已開放全民接種，盡快前往疫苗合約院所接種流感疫苗，可及早獲得保護力，降低感染流感後發生重症及死亡風險；嘉義市共83家流感疫苗合約醫療院所提供接種服務，民眾可先至嘉義市政府衛生局官網查詢住家附近合約院所，並向合約院所預約。（編輯：陳仁華）1140204