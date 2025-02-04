北市推計程車裝兒童安全椅 顏若芳批安裝數少成效低

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（中央社記者劉建邦台北4日電）北市議員顏若芳指出，北市府曾推動計程車附掛兒童安全座椅政策，但至今僅290輛安裝，成效低落。北市公運處今天表示，會評估將裝設兒童安全座椅納入評鑑正式項目。

民進黨台北市議員顏若芳透過質詢資料指出，台北市政府2015年間媒合民間業者與計程車行業者，宣布推出配有兒童安全座椅的計程車共120輛；市府2023年另推出「好孕2U專車」補助，能看出這是持續性的政策，但成效慘不忍睹。

她說，市府從2015年起推動計程車配備兒童安全座椅政策，至去年底才290輛安裝，初步換算平均1年僅增加17輛，顯見政策成效低落應檢討。

顏若芳表示，資料顯示，正確使用兒童安全座椅，若遇車禍可降低兒童頸部衝擊力，減少死亡率，且兒童搭車未乘坐安全座椅，死亡率是其他車內乘客的8倍。

她指出，市府應研議把親子友善項目列入計程車服務品質評鑑的正式評鑑指標，並提出推廣計程車裝設兒童安全座椅的計畫及配套。

台北市公共運輸處回應，依道路交通管理處罰條例規定，小型車附載幼童未安置安全椅，可開罰駕駛；依小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法，小型車不含營業小客車。因此，目前無法規可強制要求計程車裝設幼童安全椅，只能以評鑑或鼓勵等方式，請車隊協助司機加裝兒童安全座椅。

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公運處表示，針對議員意見，會持續鼓勵業者裝設，且會評估把裝設兒童安全座椅納入之後的計程車評鑑指標內的加分項目，並研議當為評鑑指標的正式項目。

公運處指出，計程車司機不願帶兒童安全座椅的原因，包含座椅占後座空間影響載客數，乘客發現車內有兒童安全座椅會選擇不搭乘，拆除安全座椅花時間，且拆除後占用後車廂空間。（編輯：蕭博文）1140204