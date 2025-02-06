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嘉基「五餅二魚分享車」 為護理天使補充能量

2025/2/6 12:28（2/6 12:41 更新）
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護理人員日夜辛勤常常忙得無暇好好吃飯，嘉義基督教醫院護理部與院牧部攜手，近日推出「五餅二魚分享車」藉由點心飲料的暖心行動，讓忙碌中的護理人員感受到溫暖與支持。（嘉基提供）中央社記者蔡智明傳真114年2月6日
護理人員日夜辛勤常常忙得無暇好好吃飯，嘉義基督教醫院護理部與院牧部攜手，近日推出「五餅二魚分享車」藉由點心飲料的暖心行動，讓忙碌中的護理人員感受到溫暖與支持。（嘉基提供）中央社記者蔡智明傳真114年2月6日
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（中央社記者蔡智明嘉義市6日電）護理人員日夜辛勤常忙得無暇好好吃飯，嘉義基督教醫院護理部與院牧部攜手，近日推出「五餅二魚分享車」藉由點心飲料的暖心行動，讓忙碌的護理人員感受到溫暖與支持。

嘉基今天發布新聞稿表示，「五餅二魚分享車」的構想源自護理主管日前在美國醫院參訪見習經觀察發現，當幸福的環境與員工關懷結合時，零食車的出現能為忙碌的護理人員帶來片刻喘息與放鬆。

回國後，嘉基護理部與院牧部共同推出這項創新關懷行動，於每週二、週四的下午「五餅二魚分享車」就會出現穿梭於各護理站，為人員送上點心和飲料。

此外，當臨床業務特別繁忙時，還會依實際需求，定點提供零食與飲品，為忙碌的護理人員補充能量，這分享行動象徵著彼此的關懷，也展現了嘉基以人為本的關懷文化。

陳姓護理師說，「當我忙到沒時間吃飯，快撐不住時，看到五餅二魚車來了，真的感覺像下了場及時雨！」

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嘉基護理部主任郭雅慧表示，五餅二魚分享車不僅是一台零食車，更是醫院對護理人員的一份感謝與關懷，讓他們感受到辛苦付出是有被看見、被珍惜。

院牧部表示，「五餅二魚」的名稱取自聖經故事，象徵著在有限的資源下，上帝以恩典賜予豐盛的祝福。（編輯：謝雅竹）1140206

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