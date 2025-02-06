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高爾夫球場公安疑慮 高市府執行斷水斷電

2025/2/6 13:00（2/6 13:26 更新）
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高雄市政府收回高雄高爾夫球場土地，工務局認定球場建物有公安疑慮，且未安檢申報，5日偕同台電、自來水公司人員依法執行斷水斷電。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年2月6日
高雄市政府收回高雄高爾夫球場土地，工務局認定球場建物有公安疑慮，且未安檢申報，5日偕同台電、自來水公司人員依法執行斷水斷電。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年2月6日
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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄市政府收回高雄高爾夫球場土地，將規劃公園用途，工務局並認定球場建物有公安疑慮，且未安檢申報，昨天偕同台電、自來水公司人員，依法執行斷水斷電。

高雄澄清湖球場60公頃土地作為高爾夫使用，但租約已於民國112年6月底到期。市府指球場違規使用農藥，並觸犯飲用水管理條例、水土保持法，去年宣布收回球場轉為公園用途，開放市民使用。

另外，球場建物被工務局認定有公安疑慮，且未完成建築物耐震能力評估及改善，工務局今天說明，去年10月、12月即已通知球場改善，並依建築法規定，處新台幣6萬元到30萬元罰鍰，令其停止使用。

同時，建築法規定，供公眾使用之建築物，應定期委託專業機構或人員檢查簽證，結果應向當地主管建築機關申報。但球場也遲未依法完成安檢申報，並持續開放民眾使用，昨天工務局依法執行斷水斷電。

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工務局公園處表示，市府已啟動球場轉型大公園規劃，除保留歷史紋理，也將串聯球場現址及雙湖公園、澄清湖風景區，打造兼具遊憩、景觀及生態永續的開放空間。

此外，在球場地勢較低處，開闢更多滯洪空間，預計可滯洪量達53萬公噸，有效提升鳥松、鳳山、三民等易淹水地區的防災能力。（編輯：李淑華）1140206

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