南投砂石場欠百萬耗水費 建物遭查封迅速繳清

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（中央社記者鄭維真彰化8日電）南投縣山區1間用水大戶砂石場未依規定設置量水設備，並逾期未繳120餘萬元耗水費，經法務部行政執行署彰化分署發函辦理查封才迅速繳清。

為促進產業節水，經濟部水利署於民國112年2月1日起，針對用水大戶枯水期單月用水量超過9000度者，每度需徵收新台幣3元耗水費。

彰化分署今天新聞稿指出，這間砂石場未依規定設置量水設備，也無逐月用水紀錄，水利署依其水權狀記載引用水量，對業者開徵120餘萬元耗水費，義務人逾期未繳，案件去年底移送行政執行署彰化分署執行。

經彰化分署調查發現，砂石場業者名下有1棟廠房位在國有土地上，因此發函地政機關辦理建物查封登記。

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彰化分署表示，年初書記官預備到現場張貼封條時，突然接到業者電話，稱之前不服水利署徵收這筆費用曾提起訴願，結果不如預期，會在3天內盡速繳納；業者當天就匯款繳清全部款項，執行人員即通知地政事務所塗銷查封登記。

彰化分署提醒，義務人滯欠耗水費應盡速主動繳納，否則案件移送執行後，分署將扣押存款、應收帳款或查封財產，強力執行以落實並維護台灣用水正義。（編輯：孫承武）1140208