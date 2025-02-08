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中市佛教會新春開筆 江啟臣何欣純揮毫寫吉祥金句

2025/2/8 14:47（2/8 15:46 更新）
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台中市佛教會8日在台中市府惠中樓中庭舉辦新春開筆儀式，立法院副院長江啟臣（中）、民進黨立委何欣純（右3）、台中市副市長黃國榮（左3）等人出席，共同揮毫寫下吉祥金句。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月8日
台中市佛教會8日在台中市府惠中樓中庭舉辦新春開筆儀式，立法院副院長江啟臣（中）、民進黨立委何欣純（右3）、台中市副市長黃國榮（左3）等人出席，共同揮毫寫下吉祥金句。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月8日
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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市佛教會今天在台中市政府中庭舉辦新春開筆儀式，立法院副院長江啟臣、民進黨立委何欣純、台中市副市長黃國榮共同揮毫寫下吉祥金句，祝福大家好運一整年。

台中市佛教會今天在台中市政府惠中樓1樓中庭舉辦「吉祥金句、福運開啟」新春開筆儀式，由理事長釋大慧法師帶領大家淨心祈福，並共同與周良敦等書法大師揮毫寫下吉祥金句。

可能代表藍綠參選2026台中市長選舉的江啟臣、何欣純也出席，一起寫下「大地春風護蓮臺、佛光普照靈蛇富、慧燈常在眾生樂、慈雨甘霖潤心中」吉祥金句。

黃國榮指出，釋大慧法師長期透過書法傳達佛學裡的智慧字句，讓書法與傳遞佛教理念相輔相成，充分展現佛教藝術美，並提升大眾對佛教智慧與傳統文化認識，感謝台中市佛教會長期協助市府推動慈善與教育文化服務，市府也會持續攜手合作，一起將台中打造為更美好的家，讓市民都感受到幸福與安樂。

江啟臣致詞表示，活動透過新春開筆開啟一年的福運，佛陀象徵慈悲與智慧，相信新春開筆可透過金句開啟慈悲與智慧，也祝福大家好運一整年。

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何欣純則指出，台灣宗教團體遍布世界各角落，為眾生開智慧、讓社會安定、共好，今天非常高興參加這場開筆儀式，在新的一年共同祈福，為台灣祈福。

台中市民政局說明，有別於農曆年前的春聯揮毫，新春開筆有「開啟智慧」及「福運到來」之意，期許迎接美好新年的到來，也盼藉由新春開筆祈福，推廣書法文化，邀市民在新的一年透過寫字靜心來修煉心靈、提升自我。（編輯：郭諭儒）1140208

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