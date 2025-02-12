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竹北光節展至2/23 打造光影場域

2025/2/12 11:16（2/12 12:06 更新）
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新竹縣竹北市公所12日表示，2025竹北光節於水圳公園登場持續展至23日，以「水生繁花」為主題，規劃有6大燈區。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年2月12日
新竹縣竹北市公所12日表示，2025竹北光節於水圳公園登場持續展至23日，以「水生繁花」為主題，規劃有6大燈區。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年2月12日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）新竹縣竹北市公所今天說，2025竹北光節即日起至2月23日於水圳公園登場，今年以「水生繁花」為主題，並規劃有6大燈區，透過光影交錯，打造夢幻場域。

竹北市公所今天提供新聞資料指出，2025竹北光節以「水生繁花」為主題，並規劃有6大燈區，包含有夢島之境、水生之境、繁花之境、永恆之境、光影樂園及迷香樂園，現場更打造為沉浸式的感官體驗。

竹北市長鄭朝方告訴中央社記者表示，主燈「洄洄」設置於燈區「夢島之境」，呈現融合月亮與蚺蛇的意象，透過光影變化呈現前行姿態，盼展現水流的無窮循環，呼應生命、自然與時空的交融，展現生生不息的精神。

他說，「洄洄」作品高達5.5公尺，放置於水圳前緣水面，讓市民與遊客能近距離欣賞，感受藝術之美。

鄭朝方表示，此次也首度舉辦藝術燈飾徵件計畫，入選的2件作品「匯流而上」與「半伴」皆與竹北的文化脈絡緊密相連，展現城市獨特的地景與精神風貌。

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他說，「匯流而上」作品是運用樹葉與蔬菜葉脈為主結構，盼呈現溫柔而堅韌的動態視覺，象徵竹北從農業時代邁向科技城的發展歷程；另「半伴」作品透過曲線交錯的結構呈現風地變化，也打造半開半封視覺效果，呼應竹北的丘陵地貌。

竹北市公所表示，竹北光節即日起至2月23日展出，期間也安排有光節音樂演唱會、水上音樂會等，另在2月15日、2月16日的下午3時30分發放蛇年提燈，邀民眾參加。（編輯：李錫璋）1140212

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