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Maroon 5高雄開唱 市府公布交通管制措施

2025/2/12 11:35
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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）美國樂團魔力紅Maroon 5將於14日在高雄國家體育場開唱。市府交通局今天公布交通管制措施，世運大道當天中午12時起實施交通管制至午夜12時，穿越性車流建議改道。

交通局說明，世運大道2月14日上午12時至晚間12時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。

交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

此外，有接送需求的民眾建議利用外圍捷運站臨停接送，搭捷運至紅線R17世運站出站，步行5至8分鐘即可抵達高雄國家體育場。散場部分，高雄捷運規劃提高疏運量能，縮短班距為3至4分鐘。

同時，演唱會場也將安排免費接駁車，下午3時至晚上7時提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務，晚上10時至11時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。

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機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側及緯六路，開放時間為2月14日中午12時至晚上11時，騎車前往的歌迷可加以利用，但務必準時離場。

交通局也強調，會場依照慣例「絕不提供汽車停車位」，呼籲民眾千萬不要開車來，以免因為找不到停車位延誤進場時間。台鐵與高鐵也將加開北上列車，詳細列車或購票資訊，可至台鐵及高鐵官網查詢。（編輯：謝雅竹）1140212

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