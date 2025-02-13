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暢遊宜蘭抽好禮同一人中2獎項 縣府：只能擇一

2025/2/13 16:42
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣13日電）宜蘭縣政府為鼓勵民眾到宜蘭消費，推出發票登錄抽獎活動，昨天舉辦首波抽獎，莊姓女子同時獲得吸塵器及平板電腦，被質疑不公。縣府今天回應，依規則莊女只能選擇其中1項。

為振興宜蘭縣內觀光產業、刺激經濟消費、提升旅遊人潮，縣府在去年12月25日至今年3月2日推出「暢遊宜蘭抽好禮」活動。民眾只要於在地合法店家單筆消費滿新台幣500元，並取得統一發票或購物證明就可參加抽獎，最大獎是價值新台幣69萬元的汽車1輛。

活動分2波抽獎，昨天舉辦第1波抽獎活動，莊姓女子同時連中吸塵器及平板電腦。

因屏東內埔年節大街抽獎活動，連2年為同一人中頭獎汽車引發爭議。莊女在「暢遊宜蘭抽好禮」活動連獲2獎項也被眼尖網友發現，被質疑不公。

宜蘭縣政府工商旅遊處今天表示，「暢遊宜蘭抽好禮」活動，參加民眾可以不同發票或購物證明，多次於活動官方網站上登錄。莊女確實登錄30多筆資料，積極參與活動。

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工商旅遊處指出，去年在宣傳活動時，已告知相關抽獎規定，依規則莊女只能選擇其中1項，也澄清莊女並不是縣府員工。

工商旅遊處說，第2波抽獎日期是3月12日，將抽出最大獎汽車1輛、電動機車2輛、智慧手機3支等大獎，歡迎全國民眾暢遊宜蘭消費，參加抽獎活動。（編輯：李錫璋）1140213

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