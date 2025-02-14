嘉縣永慶高中創校16年 出現首名學生直升海外大學

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）嘉義縣永慶高中創校16年出現首名直升海外大學學生，高三生王宥喆今年錄取2025年QS世界大學排名列第319名的加拿大西門菲莎大學企管系，為永慶高中國際教育發展寫下里程碑。

永慶高中校長郭春松告訴中央社記者，王宥喆成功錄取西門菲莎大學（Simon Fraser University）不僅是個人的榮耀，也是學校教師群共同努力成果，見證了永慶高中在國際教育上發展潛力。

郭春松強調，學校將持續拓展國際學習資源，鼓勵學生勇敢追夢，並提供更多升學與海外交流機會，幫助更多學子邁向國際舞台。王宥喆的成就不僅為永慶高中寫下重要歷史，也為未來有志於國際發展的學生樹立典範。

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王宥喆說，從高一、高二便開始思考海外升學的可能性，並在高二下學期正式著手準備雅思（IELTS）英語測試考試，以6.5的成績通過大學申請標準。他的父親從事企業管理相關工作，也促使他決定投入企業管理領域，期許未來能發揮所長，拓展全球視野。

永慶高中是由台塑企業捐贈設立，94年台塑集團創辦人王永慶允諾在嘉義縣設置長庚完全中學，學校籌備期間王永慶過世，地方各界為感念王永慶興建校舍回饋嘉義，以其「永慶」為名設校，以資紀念。學校於98年8月1日正式成立。（編輯：李錫璋）1140214