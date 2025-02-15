嘉義市1510劑公費流感疫苗 20日起施打

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（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）嘉義市政府衛生局今天發布新聞稿表示，獲配1510劑公費流感疫苗，20日起於社區接種站及東、西區衛生所接續施打。

衛生局說，20日、21日下午2時到6時，及22日上午9時到下午1時在東區體育館開設流感及新冠JN.1疫苗接種站，即日起開放線上預約，前兩場預約網址（https://www.ymhospital.com.tw/nym/ym_influ/）、22日場次預約網址（https://flw.stm.org.tw/reg/VaccReg?ckcode=PEO9999）。

另外，東、西區衛生所23日上午9時到中午12時加開假日門診及24日上午開設門診，提供流感及新冠JN.1疫苗接種，符合資格民眾可帶全民健康保險卡、身分證及相關證明文件盡速前往接種。

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衛生局表示，這次增購公費流感疫苗，提供給11類原計畫第1階段實施對象公費接種，包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養或長期照顧等機構對象、滿6個月以上到國小入學前幼兒、罕病及重大傷病患者、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國民小學到高中職學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員。

衛生局說，疫苗數量不多，不再進校園集中接種。（編輯：李明宗）1140215