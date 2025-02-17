萬里國中未經報准甄選代課師兼行政 教局促檢討

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（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市萬里國中代課教師甄選，李姓男子落選涉揚言放炸彈遭法辦。新北市教育局表示，校方未於招聘時同步專案呈報核准代課教師兼任行政職務等，函文校方要求檢討、改善。

李男日前參加萬里國中公民科代課教師甄選未錄取後，他打電話恐嚇校方會在校門口放炸彈，警方詢後依恐嚇公眾罪嫌將李男移送基隆地檢署偵辦。

全國代理暨代課教師產業工會今天在臉書（Facebook）貼文質疑萬里國中是否濫用行政裁量權，強迫代理教師在應聘時承擔額外的行政職務；萬里國中於面試期間要求代理教師兼任行政，是否有報請教育局核准。

工會指出，萬里國中為何未能遵守法定程序，準時公告甄選結果，影響應試教師的權益，新北市教育局有無處置相關失職人員。

任何威脅學校安全的行為，工會表示，都不應被容忍，但學校是否藉此掩蓋自身在聘任流程違法問題，也應受到社會公平檢視；若未兼行政即無法考上代理教師，這種違反聘任辦法的行徑，已嚴重損害代理教師的勞動權益，不應被合理化。要求新北市教育局調查並採取必要處置。

對此，教育局指出，絕不允許姑息任何影響校園安全的違法行為，因不錄取而揚言於學校放置炸彈，嚴重影響校園師生安全，對此嚴厲譴責並應依法究辦。

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教育局表示，經向校方了解，這名考生未錄取原因為甄選未達口試及試教最低錄取門檻，試教過程屢屢出現錯誤，經甄選委員會決議後，未予錄取。

萬里國中代課教師甄選，教育局指出，校方未於招聘時同步專案呈報核准代課教師兼任行政職務，且未依學校簡章公告甄選結果等，已函文校方檢討、改善，並將持續督導要求各級學校務必依法落實甄選相關事宜，以避免爭議。（編輯：戴光育）1140217