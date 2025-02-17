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新竹自由車場修繕未完工 民代憂影響世壯運賽事

2025/2/17 22:25（2/17 22:36 更新）
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2025雙北世界壯年運動會5月將登場，民進黨新竹市議員劉彥伶（左1）指出，新竹市立自由車場還沒完工，未能符合比賽場地規格，憂難以辦理。圖為劉彥伶日前至自由車場視察修繕情形。（劉彥伶提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年2月17日
2025雙北世界壯年運動會5月將登場，民進黨新竹市議員劉彥伶（左1）指出，新竹市立自由車場還沒完工，未能符合比賽場地規格，憂難以辦理。圖為劉彥伶日前至自由車場視察修繕情形。（劉彥伶提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年2月17日
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（中央社記者郭宣彣新竹市17日電）民進黨新竹市議員劉彥伶今天說，原訂竹市自由車場要作為2025雙北世界壯年運動會自由車賽場，至今未完工憂難以辦理，市府說，相關工程與各項業務推動均依循法規審慎辦理。

劉彥伶告訴中央社記者，2025雙北世界壯年運動會將於5月17日到30日登場，本屆是世壯運首次在亞洲舉辦，竹市自由車場日前為因應賽事進行修繕，但至今場地狀況不理想，出現平整度不佳、積水等問題。

她說，現在距離世界壯年運動會僅剩3個多月，竹市自由車場卻還沒完工，未能符合比賽場地規格，要求市府扛起責任，盡快確認工程狀況與場地情形，並公開說明自由車場能否如期如質辦理世壯運賽事。

新竹市政府透過文字表示，市立自由車場於民國66年設立迄今已逾40年，場地因興建年代較久，賽道鋪面龜裂嚴重、室內空間選手休息區與廁所龜裂掉漆、壁癌及使用空間不佳等問題，市府進行相關工程，各項業務推動均依循法規審慎辦理。

市府說，針對原有賽道鋪面損壞重修，此次修繕工程辦理試騎測試是確保場地平整與安全的重要環節，從去年9月20日起已安排多次選手試騎測試，共有18次試騎，並持續採納選手意見反饋針對賽道平整度進行調整，確保場地與環境安全無虞。

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市府指出，後續將全力爭取市立自由車場作為「2025雙北世壯運」自由車競賽場地使用，期盼為竹市體育發展再度注入新活力。

依據新竹市政府去年發布新聞資料指出，市立自由車場暨周邊環境設施改善工程於去年1月24日開工，進行自由車場47年來最大規模整修，並更換老舊賽道、動線、增加無障礙設施等，完工後將提供2025雙北世界壯年運動會自由車競賽場地使用。（編輯：方沛清）1140217

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