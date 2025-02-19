中市府稽查大型商場 第5天查獲1家消防缺失將開罰

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中新光三越百貨13日氣爆釀重大傷亡，台中市政府14日起針對大型商場及量販店展開公安稽查。都發局今天說，昨天稽查7家商場，發現1家有消防設備缺失，將處罰鍰並限期改善。

台中市政府在新光三越百貨發生氣爆事故後，14日起針對全市大型商場及量販店展開聯合稽查，到昨天已進入第5天，預計21日前完成稽查作業。

都發局昨天會同各單位稽查Costco北台中店、大潤發忠明店、特力屋西屯店、米平方商場、家樂福大墩店、迪卡儂南屯店及IKEA宜家家居等7家商場。

都發局副局長曾文誠表示，這次聯合稽查出動3組人力，包含都發局、經濟發展局、消防局、勞工局、欣中天然氣公司、專業檢查機構及建築師公會，以附設美食街的「燃氣設備」、「餐廳廚房防火區劃」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目為重點詳細檢查，以維護百貨商場安全。

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都發局說明，昨天稽查的7家商場中，其中6處場所符合規定，只有家樂福大墩店有「餐廳廚房防火區劃、消防設備」缺失，涉及建築法違規部分，將依法處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善。

台中市政府表示，台中市列管39處大型百貨商場及大型量販店（含新光三越台中店），目前已稽查27家，將持續針對其餘11家大型商場聯合稽查，預計21日前完成聯合稽查作業，確保公共安全。（編輯：李淑華）1140219