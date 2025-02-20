花蓮植樹月織生態綠網 逾萬株原生種樹苗供兌領

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）林保署花蓮分署自3月1日起辦理植樹月系列活動，共19場贈苗與5場植樹活動，逾萬株台灣原生種樹苗供民眾兌領；主題「繁花盛開－織一片生態綠網」，呼應國土生態綠網精神。

林業及自然保育署花蓮分署今天發布訊息表示，與花蓮縣政府合作的區域植樹活動，將於3月1日在國福大橋寵物公園旁登場。今年以「花開樹語健走未來－織一片生態綠網」為主題，結合植樹、贈苗、健走及摸彩，預計開放民眾兌領2000株樹苗，另有65吋電視等共175項摸彩大獎。

花蓮分署指出，今年區域植樹主題「繁花盛開－織一片生態綠網」，呼應「國土生態綠色網絡建置計畫」精神，串接生態廊道內生命線，以促進生態環境永續發展，並且響應2025國際森林日「森林與糧食」主題，及延續2022年及2024年與花蓮縣政府合作默契，在國福橋下種植瀕危動物「台灣狐蝠」的食源樹種大葉山欖及瓊崖海棠，還有流蘇及鐵冬青等景觀植物，營造狐蝠友善環境。

林保署花蓮分署呼籲民眾共同來植樹，讓每一棵樹都能成為綠網上的一個節點，從一個小點開始，慢慢連結起森、川、里、海，將生態系重新串起來，編織成完整的生態綠網，擴展成自然棲地，為未來生態系統的穩定與永續發展奠定基礎。

植樹健走完還可以逛市集，超過40個特色攤位，有手作DIY、林下經濟、森林療癒體驗、社區林業、保育推廣及業務推廣等主題外，還有在地小農有機農產展售，讓民眾一次滿足知識饗宴，好吃好玩好買。

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植樹月前，民眾詢問度高、好奇有哪些樹種的贈苗活動，在花蓮分署及縣府臉書票選後出爐，今年有山黃梔、桃金孃、田代氏石斑木、厚葉石斑木、樹蘭、野牡丹等台灣原生樹種，以及近年爆紅、被譽為自然界粉紅詩篇的山櫻花。

民眾只需準備3張發票即可換領1株樹苗，所得發票將全數捐贈花蓮地區慈善福利團體；南區場次則方便不常購物或無發票的民眾，可以2顆廢電池兌領1株苗木，各場次贈苗詳細資訊，可上花蓮分署官網及臉書粉絲頁查詢。（編輯：李淑華）1140220